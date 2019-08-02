Milyonlarca emekli bayrama az bir süre kala ikramiyelerin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Bu anlamda internette sürekli olarak araştırmalar yapıyor. Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 8 ve 9 Ağustos'ta ödeneceğini bildirdi.. Daha önce olduğu gibi yine biner lira olması beklenen ikramiyeler emeklilerin yüzünü güldürecek. Ödemenin yapılacağı tarihte emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı var mı?

SGK SSK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi son dakika ödeme tarihi! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 8 ve 9 Ağustos'ta ödeneceğini bildirdi.. Kurban bayramına sayılı günler kala yaklaşık 12 milyon emekli için heyecanlı bekleyiş başladı. 1000 liralık kurban bayram ikramiyesi ödemeleri 5-9 Ağustos arasında ödenecek. Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise eksik ikramiye yatacak. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler. Peki, Bayram ikramiyesine zam var mı? Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere, vefat eden emeklilerin dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000'er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Peki SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi son dakika ödeme günü! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar?