Derin ABD'nin karakutusu Epstein! Dünya bu ismi konuşuyor

Derin ABD'nin karakutusu olarak bilinen Jeffrey Epstein'ın "reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma" suçlamasıyla 6 Temmuz günü tutuklanması ABD'nin çok sayıda kilit ismin panik olmasına neden oldu. Epstein'ın tutuklanması ABD'de bazı dengeleri değiştirirken, İsrail ile güçlü ilişkileri bulunan Nader'in ardından Epstein'ın da tutuklanması "ABD üzerindeki İsrail etkisi bitiyor mu?" sorusunu da gündeme getirdi.

Epstein'ın kurduğu ilişkiler ağında oldukça dikkat çeken isimler yer aldı. Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Erik Prince, Arabistan Veliaht Prensi Salman ve BAE Veliaht Prensi Mohamed Bin Zayed'in de yer aldığı ilişkiler ağında pek çok karanlık bağ kuruldu.