Derin ABD'nin karakutusu Epstein! Dünya bu ismi konuşuyor
Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak gibi suçlamalarla tutuklanan ABD'li ünlü iş adamı Jeffrey Edward Epstein dünya gündemine oturdu. ABD'nin karakutusu olarak tanımlanan isim; Trump'tan Clinton'a, Obama'dan Rotschild ailesine varana kadar çok sayıda kişi ile karanlık ilişkileri olan biri olarak biliniyor. Epstein'in tutuklanması birçok isim üzerinde de bu yüzden korku yarattı. İşte Jeffrey Epstein'ın kirli ilişkileri ve işlediği suçlar...
Derin ABD'nin karakutusu olarak bilinen Jeffrey Epstein'ın "reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma" suçlamasıyla 6 Temmuz günü tutuklanması ABD'nin çok sayıda kilit ismin panik olmasına neden oldu. Epstein'ın tutuklanması ABD'de bazı dengeleri değiştirirken, İsrail ile güçlü ilişkileri bulunan Nader'in ardından Epstein'ın da tutuklanması "ABD üzerindeki İsrail etkisi bitiyor mu?" sorusunu da gündeme getirdi.
Epstein'ın kurduğu ilişkiler ağında oldukça dikkat çeken isimler yer aldı. Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Erik Prince, Arabistan Veliaht Prensi Salman ve BAE Veliaht Prensi Mohamed Bin Zayed'in de yer aldığı ilişkiler ağında pek çok karanlık bağ kuruldu.
Epstein'ın merkezinde olduğu bu ağda dünyanın tepesinde bulunan çok sayıda kişinin yer alması, karanlık bir ilişkiler ağını da ortaya çıkardı.
Bu ilişkiler ağında İsrail ile de yakın bir birliktelik kuran Epstein'ın İsrail adına casusluk yaptığı İsrail medyası tarafından kaleme alındı. Zira Epstein'ın "seks partileri" için temin ettiği kadınlardan bir çoğunu MOSSAD temin ediyordu.
Bu sayede İsrail ve Epstein birçok kişi hakkında gizli bilgileri elde etti.
EPSTEIN'IN MİDE BULANDIRAN HAYALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın da yakın ilişkisi olduğu 66 yaşındaki ABD'li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla 6 Temmuz günü tutuklanmıştı.
Seks amaçlı insan kaçakçılığı ve çocuk istismarıyla suçlanan tutuklu milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'in tuhaf bir hayali de ortaya çıktı.
Epstein, ABD'nin New Mexico eyaletindeki çiftliğinde 20 kadını özel yöntemlerle hamile bırakıp, insan ırkını geliştirmeyi amaçlıyordu.
Epstein'in, bu amaçla genetik alanında ABD'nin en önemli bilim insanlarını işe aldığını anlaşıldı.
"BENİ AKLAYIN" MESAJI GÖNDERDİ
Elinde birçok isim hakkında dosya olan Epstein, çeşitli kişiler vasıtasıyla Trump ve Clinton gibi isimlere "Beni aklayın" mesajı gönderdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Trump ve Clinton gibi isimlerin "zor günler" geçirdiği iddia edilirken, ABD içerisindeki yaşanan savaşın nereye uzanacağı ve ucunun kimlere dokunacağı merak ediliyor.
Clinton ailesinin karakutusu olan Podesta Kardeşlerin de yaşananlardan dolayı sıkıntı duyduğu ve sıradaki hedefin kendileri olduğu düşüncesiyle Rusya'ya kaçma planları yaptığı iddia edildi.
Davaya bakan savcılar Jeffrey Epstein için, "seri seks avcısı" tanımını kullandı ve milyarder iş insanının insan kaçakçılığı için özel araştırmacılar bile kiraladığını söylemiş ve Epstein hakkında hazırlanan iddianamede çalışanlarına ve kurbanlarına, getirdikleri her bir genç yaşta kız için yüzlerce dolar para verdiği detayına yer verilmişti.