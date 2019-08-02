Müge Anlı herkesi şoke etti! Makyajsız hali ile sosyal medyayı salladı

Müge Anlı Türkiye'nin en çok sevilen ve güvenilen isimlerinden biri kuşkusuz. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, pek çok insan hikayesini programında ağırlıyor. Şimdilerde Güven Bana adlı yarışmayla adındam söz ettiren Anlı'yı hayranları ilgiyle takip ediyor. Müge Anlı tüm bu programlarına bakımlı, makyajlı ve şık halleriyle çıkıyor. Özel hayatında ise makyajdan uzak durmayı tercih eden Müge Anlı'nın makyajsız halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Müge Anlı ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...