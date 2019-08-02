Komodo ejderi dağ keçisini gafil avladı! Ölümcül sırrı ortaya çıkardı
Dünyanın en büyük kertenkelesi olan komodo ejderinin avlanma görüntüsü dehşete düşürdü. Endonezya'da Komodo ejderleri, dağ keçisini gafil avladı... Avcılık yetenekleriyle ünlü olan bu hayvanlar, dünyanın en tehlikeli canlıları arasında... Komodo ejderi hakkındaki genel kanı etobur sürüngenin ağzında bulunan ölümcül bir bakteri sayesinde kurbanının canını aldığı yönündeydi. Ancak son araştırmalar bu durumun öyle olmadığını gösteriyor. İşte vahşi doğada yaşayabilmek için öldürmek kuralının geçerli olduğu o anlardan sizler için derlediğimiz kareler...
Bu zehir, kurbanın kanının pıhtılaşmasını engelleyerek, kan akışının hızlanmasına, böylelikle kan basıncının düşmesine ve bilincinin kapanmasına neden oluyor. Dünyanın en büyük kertenkelesi olan Komodo ejderi, ortalama 70 kilogram ağırlığa ve üç metre büyüklüğe sahip. Endonezya adalarına ait olan bu türden günümüzde birkaç bin adet kaldığı tahmin ediliyor.