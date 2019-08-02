Komodo ejderi dağ keçisini gafil avladı! Ölümcül sırrı ortaya çıkardı

Dünyanın en büyük kertenkelesi olan komodo ejderinin avlanma görüntüsü dehşete düşürdü. Endonezya'da Komodo ejderleri, dağ keçisini gafil avladı... Avcılık yetenekleriyle ünlü olan bu hayvanlar, dünyanın en tehlikeli canlıları arasında... Komodo ejderi hakkındaki genel kanı etobur sürüngenin ağzında bulunan ölümcül bir bakteri sayesinde kurbanının canını aldığı yönündeydi. Ancak son araştırmalar bu durumun öyle olmadığını gösteriyor. İşte vahşi doğada yaşayabilmek için öldürmek kuralının geçerli olduğu o anlardan sizler için derlediğimiz kareler...