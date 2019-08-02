'Güven Bana' yarışmasında geceye damga vuran an! Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı...

ATV ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması 'Güven Bana' 6. yeni bölümüyle izleyicisini ekranları başına kilitledi. Ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana'nın son bölümünde duydu dolu anlar yaşandı. Genç yarışmacının annesinin ağladığını gören başarılı sunucu Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana' yarışmasında geceye damga vuran o anlar...